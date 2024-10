EdF Espoirs : Georginio Rutter forfait

L’équipe de France Espoirs n’est pas vernie. Il y a deux jours, Gérald Baticle perdait Rayan Cherki, Désiré Doué et Mathys Tel sur forfait. Trois joueurs que le sélectionneur des Bleuets avait remplacés par Loum Tchaouna (Lazio de Rome), Alan Virginius (Young Boys de Berne) et Kassoum Ouattara (AS Monaco). Ce mercredi, nouveau pépin physique. Cette fois, c’est l’attaquant de Brighton, Georgino Rtter, qui doit céder sa place.

«Le staff de l’Équipe de France Espoirs a annoncé mercredi le forfait de Georginio Rutter, sur blessure. L’attaquant de Brighton & Hove Albion (Premier League anglaise) ne pourra pas participer aux deux prochains matches des Bleuets à Chypre (vendredi 11 octobre 18h30) et contre l’Autriche (mardi 15 octobre à Nancy, 18h30), dans le cadre des éliminatoires de l’Euro U21 2025. Il n’est pas remplacé pour le moment», peut-on lire sur le site de la FFF.