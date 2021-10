Espagne-France : Jan Vertonghen enrage contre l'arbitrage

Le sacre de l'équipe de France en Ligue des Nations continue de faire jaser. Buteur en finale contre l'Espagne, Kylian Mbappé a permis aux Bleus de l'emporter (2-1) en inscrivant un but litigieux en fin de rencontre. Lancé à la limite du hors-jeu par Théo Hernandez, le Parisien a trompé Unai Simon alors qu'il semblait hors-jeu au départ. Cependant, après visionnage des images par le VAR, Eric Garcia avait dévié le ballon, remettant ainsi Mbappé en jeu d'après une nouvelle règle de la loi 11 du football.

La suite après cette publicité

Eric Garcia ne digérait pas cette décision arbitrale. «Le ballon part dans mon dos, je me jette et le touche avec mon talon. Mbappé, lui, est hors-jeu. L'arbitre me dit que, parce que je le touche et ne m'en éloigne pas, j'ai l'intention de jouer le ballon et que c'est la règle. Jamais un défenseur ne peut jamais s'en écarter. Il y a clairement un hors-jeu». Jan Vertonghen, défenseur central de la Belgique et titulaire en demi-finale face aux Bleus, a également fustigé cette décision. «C'est la pire règle du football ! Réglez ce problème s'il vous plaît...», a-t-il expliqué sur Twitter. La polémique continue...

Worst rule in football! Sort it out please… https://t.co/E4krSNpgWC — Jan Vertonghen (@JanVertonghen) October 11, 2021

Le classement des buteurs de la Ligue des Nations

Le classement des passeurs de la Ligue des Nations