PSG : l’Eintracht Francfort est fou de rage contre Randal Kolo Muani

« Je dois beaucoup à l’Eintracht Francfort. J’ai pris les fans dans mon cœur et je me suis toujours comporté de manière très professionnelle. J’ai toujours tout donné pour le club jusqu’au bout. Mais ce n’est un secret pour personne que le Paris Saint-Germain m’a fait une offre record. S’installer à Paris est désormais pour moi une opportunité unique. J’aimerais déménager à Paris et j’en ai également informé les dirigeants ». Mardi soir, l’attaquant tricolore Randal Kolo Muani était très clair quant à ses intentions.

Il faut dire que, plus tôt dans la journée, nous vous dévoilions en exclusivité que les discussions entre Francfort et le PSG s’étaient bien refroidies. Et pour cause, les positions des deux clubs sont encore très éloignées, alors que l’écurie allemande demande 90 millions d’euros + 10 millions d’euros sous forme de bonus. Hors de question pour le PSG de débourser un tel montant.

Francfort a la rage

Et comme l’indique Bild, cette sortie médiatique du joueur des Bleus est très mal passée. Le média allemand rapporte que la direction est très énervée, et surtout, a été prise de court. Tout d’abord, parce que cette interview n’avait pas été autorisée par le club, et elle a fait l’effet d’une bombe en interne. Mais aussi, parce qu’aux yeux des Allemands, le PSG propose des montants bien trop bas.

Et cette prise de parole publique de Randal Kolo Muani ne va pas faire les affaires du PSG, puisque toujours selon le journal germanique, les possibilités d’une vente sont encore plus réduites qu’avant, tant les dirigeants de Francfort l’ont mauvaise. Surtout que le joueur a aggravé ce bras de fer en partant au clash… Autant dire que ce feuilleton va nous tenir en haleine jusqu’à vendredi soir…