Algérie : ces nouveaux binationaux chassés par les Fennecs

Djamel Belmadi est attendu. Vendredi, le sélectionneur de l’équipe nationale d’Algérie va dévoiler les liste des Fennecs retenus pour le stage de mars durant lequel ils vont affronter le Niger dans le cadre des éliminatoires à la CAN 2023. Et le technicien âgé de 46 ans va avoir de grandes nouvelles à annoncer. Après des mois de discussions et d’échanges, plusieurs joueurs binationaux ont dit oui aux Fennecs. Ce n’était pourtant pas forcément gagné au départ mais Belmadi, comme la Fédération Algérienne de Football, ont dû mouiller le maillot pour y parvenir. D’ailleurs, c’est l’ancien patron de la fédération, Kheireddine Zetchi, qui a piloté la « Cellule FAF Radar », chargée de détecter et d’observer les binationaux évoluant en Europe puis de convaincre les meilleurs de rejoindre l’équipe A ou les sélections jeunes. Ce qui n’est pas facile, comme l’a avoué Belmadi il y a quelques mois.

Belmadi s’est impliqué pour convaincre les binationaux

«Pour les joueurs que vous venez de citer, s’ils veulent vraiment jouer pour l’équipe nationale, ils doivent d’abord faire des démarches administratives. Ça se fait conjointement entre le joueur et la fédération. Ils doivent signer des documents qu’on doit envoyer ensuite à la FIFA puis à la fédération en question, etc… Ce n’est pas si simple. Donc c’est impossible de les mettre sur une liste élargie si ce n’est passer pour des idiots ou des incompétents. Tu ne vas pas envoyer une liste élargie à un club alors que le joueur n’est même pas officiellement sélectionnable. Il y a beaucoup de rumeurs, de palabres depuis l’été. Nous, nous n’avons rien dit. Après, pour être sincère, il y a des choses qui évoluent avec certains joueurs et qui apparaîtront dans les dates FIFA à venir. Certains joueurs cités auraient pu être là pour cette trêve, mais ne le sont pas en raison des démarches ou d’autres points encore qui prennent un certain temps.»

Il avait enchaîné ensuite : «depuis 4 ans, j’ai contacté ces joueurs et plus que contacté. Allez les trouver, tous les noms que vous citez, ils sont 5-6, et demandez-leur si quelqu’un les a contactés ! Je serai très attentif à la réponse des joueurs. Je les protège pour les voir arriver sous mon mandat ou sous celui d’un autre, mais s’ils mentent demain, eux ou leur entourage… Comme le papa qui joue sur les deux tableaux tiens. Les papas des joueurs, en général, adorent souvent dire partout à quel point il aime le pays, à quel point il est nationaliste, mais il change de discours quand son fils doit effectivement jouer pour nous. Tu vas le rencontrer et il ne te parle que de lui alors que tu viens pour parler de son fils. Quand un joueur me dit "non attends, parle à mon papa, ma maman, mon chien"… Je pourrais juste dire publiquement qu’il a dit non et c’est fini. Pour autant, je travaille sur le temps long. Mais je ne cherche pas à convaincre. Je présente le projet.»

Aouar et d’autres ont choisi les Fennecs

Et visiblement, ses mots ont été convaincants. Approché depuis plusieurs années, Houssem Aouar (24 ans) a fini par dire oui aux Fennecs. Il a officialisé la nouvelle jeudi en publiant une photo de lui avec le maillot de l’Algérie et le message suivant : «Tahia Djazaïr » (Vive l’Algérie). Une belle prise pour la FAF qui a donc enrôlé le joueur de l’OL, déjà sélectionné une fois avec l’équipe de France A en amical. En délicatesse cette saison, le milieu né en 98 reste un bon joueur quand il évolue à son niveau. Il devra apporter son expérience et son talent à l’Algérie, qui compte sur lui. Mais d’après nos informations, il pourrait attendre septembre avant de faire ses premiers pas sous les couleurs des Fennecs afin de retrouver sa forme.

Il n’est pas le seul nouveau visage de la sélection de Belmadi. Comme révélé en exclusivité sur notre site, Jaouen Hadjam (19 ans, Nantes) et Farès Chaïbi (20 ans, TFC) ont décliné l’invitation de Sylvain Ripoll pour évoluer avec l’Algérie. Le jeune Badredine Bouanani (18 ans, Nice) a aussi dit oui aux Verts. De jeunes talents qui vont donc jouer pour les Fennecs, tout comme Rayan Aït-Nouri (21 ans, Wolverhampton), qui a donné son accord depuis fin 2022. Ils suivent donc le chemin de Billal Brahimi (23 ans, Nice), Ahmed Touba (25 ans, Istanbul BB), Anthony Mandrea (26 ans, Caen) et Mehdi Léris (24 ans, Sampdoria), arrivés ces dernières années en sélection. D’autres éléments sont encore sur les tablettes des Algériens.

De nouveaux binationaux ciblés

En tête de liste, on retrouve Amine Gouiri (23 ans). International U23 tricolore, le joueur de Rennes est courtisé depuis très longtemps. Jusqu’à présent, il a toujours continué à honorer ses capes avec les Bleuets. Mais selon la presse algérienne, Belmadi espère toujours le convaincre. D’ailleurs, le sélectionneur compte lui faire de la place en n’appelant pas un élément comme Baghdad Bounedjah (31 ans). D’autres binationaux comme Yasser Larouci (22 ans, Troyes), Yacine Adli (22 ans, AC Milan), Kevin Van Den Kerkhof (26 ans, Bastia) ou encore Maxime Lopez (25 ans, Sassuolo) sont cités par la presse spécialisée. Mais pour l’ancien joueur de l’OM, que les fans des Verts,réclament sur les réseaux sociaux, cela n’est pas d’actualité.

Né en Allemagne, Mitchell Weiser (28 ans, Werder Brême), qui a des origines algériennes par sa mère, s’est offert, lui, aux Verts. Enfin, Rayan Cherki (19 ans, OL) fait aussi rêver les Fennecs. Actuellement en sélection Espoirs, le crack lyonnais est dragué par la FAF, qui espère le convaincre tôt ou tard d’enfiler la tunique de l’équipe nationale. L’Algérie, qui veut jouer la carte jeunes en recrutant des talents plus que prometteurs aux nez et à la barbe de la Franc, fait peau neuve avec ses nouvelles têtes d’affiche !