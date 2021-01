Dijon-OM : les compositions officielles

À l'occasion de la 19e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de Dijon (21h, à suivre en direct sur notre site). Les Marseillais ont l'occasion de mettre à profit leur belle victoire contre Montpellier cette semaine (3-1), alors que le DFCO voudra se sortir de la place de barragiste qu'il occupe au classement.

Les Bourguignons se présentent en 4-2-3-1 avec Racioppi dans le but, Coulibaly et Ecuele Manga en charnière centrale, Ngonda sur le côté gauche et Boey à droite. Un duo Ndong-Diop au milieu de terrain et Celina en numéro 10. Enfin, Baldé, Dina Ebimbe et Konaté prennent place en attaque. De leur côté, l'OM et André Villas-Boas, qui sont privés d'Amavi, Sanson et Luis Henrique mais récupèrent Rongier, misent eux aussi sur un 4-2-3-1. L'indéboulonnable Steve Mandanda démarre dans les buts, avec Nagatomo à gauche, Caleta-Car et Alvaro en défense centrale et Sakai dans le couloir droit. Kamara et Gueye évoluent devant la défense, avec Valentin Rongier côté droit, Thauvin dans l'axe, Radonjic à gauche et Benedetto en pointe. Comme lors du match précédent, Dimitri Payet est sur le banc au coup d'envoi.

Les compositions officielles

Dijon : Racioppi - Boey, Ecuele Manga, Coulibaly, Ngonda - Ndong, Diop - Baldé, Celina, Dina Ebimbé - Konaté

OM : Mandanda - Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo - Kamara, Gueye - Rongier, Thauvin, Radonjic - Benedetto