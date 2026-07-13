Bordeaux : Gérard Lopez risque très gros

Les Girondins de Bordeaux vont très bientôt être fixés sur leur avenir. Exclus de tous les Championnats nationaux par la commission fédérale fin juin, le club au Scapulaire sera auditionné par la commission d’appel de la DNCG, ce mercredi, à 10h15. À l’occasion de ce rendez-vous décisif, les dirigeants bordelais devront apporter la preuve que 9 à 10 millions d’euros ont été déposés sur un compte séquestre pour financer la saison 2026/2027 (dettes comprises) et également, couvrir le déficit attendu. Si cette preuve n’est pas apportée, la sanction serait alors confirmée, laissant ainsi planer un scénario catastrophe : celui d’une possible liquidation judiciaire.

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Selon les derniers échos recueillis par L’Équipe, Gérard Lopez ne souhaiterait pas remettre au pot, même si le président bordelais a tout intérêt à éviter ce scénario. Si une liquidation est prononcée, l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois pourrait être visé par une procédure pour faute de gestion. Il encourrait ainsi jusqu’à 15 ans d’interdiction de gérer une société en France et pourrait être aussi amené à régler sur sa fortune personnelle « tout ou partie du passif restant » sur la dette écrasée, moins les sommes déjà réglées et les produits de la vente des actifs.