HAC : un latéral gauche dans le viseur, des départs à prévoir

Onzième de Ligue 1 après une première partie de saison plus qu’encourageante, Le Havre ne devrait pas faire de folies durant ce mercato hivernal. Au moins dans le sens des arrivées. Dans cette optique, nous sommes en mesure de vous confirmer que le club normand est davantage concentré sur d’éventuels départs. Ainsi, des transferts comme des prêts pourraient être envisagés pour plusieurs joueurs en manque de temps de jeu. Arrivés cet été, Issa Soumaré et Kandet Diawara n’ont, à ce titre, pas encore su s’imposer sous les couleurs Ciel et Marine. Tout comme Nolan Mbemba, malgré son but contre Lorient (3-0, le 3 septembre).

Par ailleurs, si Arouna Sangante et Étienne Youté se retrouvent au coeur de nombreuses rumeurs, la direction havraise n’a aucune intention de voir partir ses deux défenseurs de 21 ans, précisant notamment qu’aucune offre n’est encore parvenue. Enfin, nous sommes en mesure de vous confirmer qu’un latéral gauche est activement recherché par le board normand. Un renfort qui permettrait au HAC de disposer d’une doublure à Christopher Opéri (Côte d’Ivoire), bien que ce dernier ne devrait pas être convoqué pour la prochaine CAN. Une chose est sûre, avec des moyens financiers limités, le promu havrais compte bien faire preuve d’ingéniosité pour équilibrer son effectif et poursuivre, avec les meilleures armes, sa mission maintien.