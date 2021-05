Lille-OGC Nice : les compositions officielles

Après le succès du PSG face à Lens cet après-midi (2-1), le leader lillois doit s'imposer à domicile face à l'OGC Nice pour retrouver son trône sur la plus haute marche du classement de la Ligue 1. Avec comme seul absent majeur Renato Sanches, Christophe Galtier peut quasiment aligner son meilleur onze possible, avec une redoutable défense à quatre où figure Sven Botman, ainsi que Reinildo Mandava à gauche. Burak Yilmaz, déterminant face à l'OL il y a une semaine, est évidement titulaire devant.

La suite après cette publicité

Du côté de Nice, Amine Gouiri et Kephren Thuram sont encore trop courts pour ce déplacement comme annoncé la semaine passée par Adrian Ursea. Dante, Jeff Reine-Adelaïde et Myziane Maolida poursuivent eux leurs soins. Le reste du groupe est disponible et l'équipe se présente dans un schéma identique à celui qui est venu à bout de Montpellier.

Les compositions des équipes :

Lille : Maignan - Celik, Botman, Fonte, Reinildo - Araújo, André, Soumaré, Bamba - Yilmaz, David.

OGC Nice : Benítez - Lotomba, Todibo, Saliba, Kamara - Schneiderlin - Atal, Boudaoui, Claude-Maurice, Lopes - Dolberg.