LdC : sévèrement réduit à 10, Monaco s’incline face à Benfica

Après la confrontation franco-française d’hier soir entre le Stade Brestois et le Paris Saint-Germain (0-3), une autre équipe de Ligue 1 disputait son match aller des barrages de la Ligue des champions. Monaco recevait Benfica avec la ferme intention de gagner, mais surtout de se venger du match du 27 novembre 2024. Ce jour-là, les Aguias s’étaient imposées 3-2 au terme d’un match marqué par plusieurs injustices arbitrales pour l’ASM. Pour effacer ce mauvais souvenir, Adi Hütter avait choisi d’aligner un onze de départ où figuraient deux recrues hivernales : Al-Musrati et Biereth.

Fâchés avec l’arbitre en novembre, les Monégasques ont cru que leurs problèmes avec l’homme en noir n’étaient pas terminés quand Embolo a réclamé, en vain, un penalty dès la deuxième minute de jeu pour une faute de Carreras. Trois minutes plus tard, le latéral espagnol signait la première alerte du match avec une frappe croisée frôlant le poteau gauche de Majecki (5e). Le deuxième avertissement arrivera peu de temps après pour les Asémistes après une boulette technique de Kehrer dont n’ont pas su profiter Pavlidis et Aursnes, alors que les deux joueurs de Benfica partaient en contre, à deux contre un (8e). Une minute après, Akliouche répondait en obligeant Trubin à la parade (9e). Et puis c’est tout. Après ces premières minutes animées, les deux équipes nous ont surtout offert un spectacle soporifique.

Trois absents de taille pour le retour

Peu d’occasions au menu, pas mal de déchets techniques, notamment au niveau des passes : le bilan était bien maigre. À Monaco, Biereth a passé une première période très compliquée puisqu’il a été le Monégasque le moins touché. Benfica n’était pas plus emballant, mais les Aguias ont su se montrer dangereux juste avant la mi-temps. Mais Majecki était là pour sauver les siens sur une frappe de Carreras (44e). Au retour des vestiaires, le match a basculé en quatre minutes. Benfica a tout d’abord infligé le premier coup dur de la partie à l’ASM en ouvrant le score. Lancé en profondeur, Pavlidis s’en est allé battre Majecki d’un piqué bien senti après avoir déposé Salisu à la course (0-1, 48e). Le deuxième coup dur a ensuite été infligé par l’arbitre.

Sur une énième faute de Carreras, Al-Musrati a été sévèrement exclu après avoir écopé d’un deuxième jaune pour avoir réclamé un carton pour Carreras. L’Espagnol, qui aurait dû être exclu en novembre dernier, a visiblement les arbitres à la bonne et s’en est encore très bien sorti. Mené au score et réduit à dix, Monaco a logiquement pris un coup de massue. À l’heure de jeu, la situation aurait pu empirer si l’arbitre avait accordé un penalty pour une main de Kehrer sur une frappe de Pavlidis. Deux minutes après, le Grec était tout près du doublé, mais le portier asémiste veillait au grain (61e). Benfica a dominé la fin de la rencontre, sans arriver à faire le break. Mais ça a suffi pour l’emporter 1-0. À noter qu’en plus d’Al-Musrati, Vanderson et Zakaria ne seront pas du déplacement à Lisbonne la semaine prochaine après avoir été avertis. Idem côté portugais pour Angel Di Maria. Entré à la 67e minute l’Argentin est sorti sur blessure 18 minutes plus tard en se tenant les ischiojambiers.

