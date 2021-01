Arsenal tout proche de perdre sa pépite anglaise Folarin Balogun

La suite après cette publicité

Comme Arsène Wenger semblait destiné à diriger Arsenal, Folarin Balogun semblait lui promis à une brillante carrière d'artilleur chez les Gunners. Né en 2001 dans la petite bourgade américaine de New York City, Folarin n'a que deux ans lorsque ses parents, originaires du Nigéria, traversent l'Atlantique et posent leurs valises à Londres. C'est dans la capitale anglaise que ce jeune attaquant de pointe droitier - qui peut aussi évoluer comme ailier - fait ses débuts au football. Inscrit à 10 ans à l'Academy d'Arsenal, il grimpe les catégories une à une, jusqu'à devenir, aux yeux des observateurs avertis, le plus grand espoir offensif du club.

Sous contrat chez les Gunners jusqu'en juin prochain, le jeune buteur de 19 ans passé par la sélection américaine U18 (2018), désormais international U20 avec l'Angleterre, et qui reste éligible à la sélection du Nigéria, attise les convoitises. En tout cas, son entourage impose une pression de tous les instants sur le club londonien. Le joueur semblait, selon des médias bien informés, disposé à prolonger l'aventure à Londres. Les dirigeants d'Arsenal souhaitant lui offrir une prolongation. Mais pas à n'importe quel prix. Le joueur et ses représentants voulaient négocier du temps de jeu. Lui qui en manque.

L'agent du joueur veut l'envoyer ailleurs

Cette saison, celui qui émarge à 5 buts et 2 passes décisives en 12 matches disputés avec les U23 s'est vu offrir plusieurs apparitions en équipe première. Mikel Arteta a profité de la League Cup et de la phase de poules de la Ligue Europa pour le lancer dans le grand bain. Les résultats ne se sont pas faits attendre. Deux buts et une passe décisive pour le New-Yorkais en quatre apparitions sur la scène européenne, toujours brèves. Seize minutes contre Dundalk, huit minutes contre Molde (1 but), neuf minutes contre le Rapid et vingt-six minutes toujours face aux Irlandais de Dundalk (1 but, 1 passe).

Aujourd'hui, après plusieurs hésitations et des négociations qui traînaient en longueur, The Athletic révèle que Folarin Balogun est sur le point de signer un accord de pré-contrat pour rejoindre un club étranger. Le joueur de 19 ans n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente avec Arsenal pour prolonger. Lors de sa dernière conférence de presse, le manager Mikel Arteta avait évoqué la situation. «Vous avez besoin de trois parties pour conclure un accord. C'est sûr que le club veut conclure un accord et que le manager veut conclure un accord. Le joueur veut rester, et je ne suis pas sûr de l'agent.»

Le clan du joueur remet la faute sur le club

Malgré la sortie publique de Mikel Arteta, le joueur et son entourage doutent de la volonté réelle du club de garder Balogun. Le club avait rejeté une offre de 5 millions de livres sterling (6,5 M€) venue de Brentford en janvier dernier, laissant entendre qu'il reverrait sa proposition à la hausse. Mais l'offre de nouveau contrat ne s'est pas améliorée ces derniers mois et ne répond pas aux attentes de Balogun, représenté par Elite Project Group, qui était chargé de la négociation des contrats de Chuba Akpom, Alex Iwobi, Reiss Nelson et Bukayo Saka. Ces deux derniers ayant prolongé au cours de leur dernière année de contrat.

A six mois de l'expiration de son contrat, Balogun est désormais libre de négocier avec des clubs en dehors du Royaume-Uni. Il l'aurait même déjà fait selon le média britannique. Reste à savoir où rebondira le Gunner de toujours. Auteur de 38 buts en 41 matches avec les U18, puis 17 buts en 41 matches avec les U23 d'Arsenal et après avoir réussi ses premiers pas en pro, nul doute que les prétendants - au nombre de 15 selon la presse anglaise (dont Stuttgart, Swansea et Liverpool) - vont se bousculer dans le nord de Londres. En manque de liquidités après un mercato estival clinquant, Arsenal s'apprête à laisser filer gratuitement un grand espoir. Au grand dam de ses supporters.