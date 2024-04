Man City : Pep Guardiola avoue vivre pour les caméras

Après le coup de sifflet final face à Arsenal en Premier League (0-0), Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City était très remonté contre Jack Grealish, entré en jeu au cours de la seconde mi-temps. Le Catalan n’a pas hésité à s’en prendre à l’ailier depuis son banc de touche et aurait même été exaspéré après une conversation avec l’Anglais de 28 ans.

Présent en conférence de presse ce mercredi, Pep Guardiola a ironisé sur cette scène et a avoué qu’il faisait cela juste pour les caméras. «Je le fais pour les caméras, c’est pour mon ego. J’ai besoin des caméras pour dormir avec une satisfaction incroyable. J’essaie toujours de critiquer les joueurs et de leur faire comprendre à quel point ils sont mauvais. Surtout quand Erling Haaland marque trois buts, les caméras doivent être sur moi». Une réponse du manager cityzen aux reproches qui lui avaient été faits à ce sujet sur les réseaux sociaux et qui a de quoi faire sourire.