Bayern Munich : un ancien de la maison réticent pour Harry Kane

Le Bayern Munich réussira-t-il à libérer Harry Kane de Tottenham ? Le dossier est aussi osé que complexe à effectuer pour les Bavarois. Daniel Levy ne lâche rien. À bientôt 30 ans, l’attaquant vedette des Three Lions n’a toujours pas connu l’odeur d’un trophée avec les Spurs. Une énigme à la vue du niveau de jeu proposé par le buteur anglais depuis plusieurs saisons. Proche d’un départ à Manchester City l’an dernier, Harry Kane pourrait bien faire ses valises en Allemagne si le Bayern aligne la somme demandée par le club londonien.

Face à ce bras de fer à trois entre Harry Kane, Tottenham et les Munichois, certains anciens joueurs du Bayern s’interrogent quant à la potentielle arrivée de l’Anglais en Allemagne. C’est le cas de Markus Babbel, ancien défenseur droit dans les années 90, qui s’est exprimé pour Sky Sport : «Il est un attaquant exceptionnel, mais je ne suis tout simplement pas sûr qu’il soit à 100% adapté au Bayern. Parce qu’il est le type de joueur qui aime décrocher au milieu de terrain et récupérer les ballons. Je ne le vois pas comme un joueur classique qui se tient dans les seize derniers mètres et qui attend que les balles arrivent. C’est pourquoi je ne sais pas si c’est la solution idéale pour le Bayern. Le joueur lui-même apporte une quantité incroyable de qualité et est exceptionnellement bon. La question est de savoir s’il s’intègre dans le système du Bayern Munich». Un raisonnement qui tient la route face aux derniers attaquants ayant brillé sur le front de l’attaque bavaroise, souvent cantonnés à des rôles de finisseurs et non pas de créateurs.

