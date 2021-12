Arsenal : Mikel Arteta réagit à la destitution de Pierre-Emerick Aubameyang

La suite après cette publicité

La situation se tend à Arsenal pour Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans). Alors que l'attaquant gabonais traverse une période délicate d'un point de vue sportif (7 bus et 2 passes décisives en 15 matchs), son statut en interne est plus que fragilisé puisqu'il n'est plus le capitaine des Gunners depuis ce mardi, comme annoncé par le club londonien par le biais d'un communiqué. Présent en conférence de presse quelques minutes après l'officialisation de la nouvelle, Mikel Arteta a longuement évoqué ce choix peu évident à faire. « Tout ce que je peux dire, c’est qu’on a pris la lourde décision d’écarter Auba », a dans un premier temps confié le coach d'Arsenal avant la réception de West Ham ce mercredi (17ème journée de Premier League), avant de poursuivre.

« J’aurais bien aimé à ne pas avoir eu à la prendre, mais on n'a pas eu le choix. Pour le moment, il n’est plus dans l’effectif. On a pris une décision, et elle fait mal. Cela va prendre du temps pour cicatriser, pour qu’on digère la situation. Depuis que je suis ici, j’ai une bonne relation avec Auba, c’est pour ça que ça fait si mal. » Et Arteta de conclure, au sujet du futur capitaine. « C’est une situation vraiment déplaisante. Ce n’est pas le moment de prendre une décision précipitée. » L'avenir de PEA, sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Gunners, n'a jamais semblé aussi flou du côté de l'Emirates Stadium...