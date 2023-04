L’Inter Milan va tenter un échange fou avec Chelsea

Demi-finaliste de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 13 ans, l’Inter Milan devrait toutefois remodeler une partie de son effectif la saison prochaine. Si le défenseur slovaque Milan Škriniar a déjà acté son départ en janvier, d’autres cadres comme Marcelo Brozović, Nicolò Barella ou André Onana pourraient également animer le marché.

Pour le portier camerounais, la direction des Nerazzurri aurait d’ailleurs déjà un plan. La Gazzetta dello Sport indique ce samedi qu’un échange avec Trevoh Chalobah et Ruben Loftus-Cheek pourrait faire surface. Issus de Cobham (l’académie de Chelsea), les deux Anglais ne devraient pas s’éterniser à Londres, où Chelsea devra impérativement dégraisser son effectif XXL cet été. Un échange qui pourrait profiter aux Blues, désireux de se renforcer au poste de gardien de but. Vendredi déjà, The Sun indiquait que David Raya (Brentford) était très apprécié par Mauricio Pochettino, très probable successeur de Frank Lampard à Chelsea.

