FIFA-The Best : la réaction amère du père d’Erling Haaland

Hier soir, Lionel Messi (36 ans) a été remporté le trophée The Best-FIFA Award du meilleur joueur de l’année lors de la cérémonie organisée à Londres. Une victoire qui a fait jaser puisque pour beaucoup, Erling Haaland devait l’emporter. Le Norvégien a enchaîné les buts avec Manchester City, club avec lequel il a gagné le fameux triplé. Lors de l’annonce du lauréat, les caméras étaient notamment braquées sur Alfie Haaland, le père de l’attaquant qui avait fait le déplacement pour recevoir le titre à la place de l’attaquant norvégien qui n’a pas participé à la cérémonie.

Mais l’ancien footballeur n’est pas monté sur scène puisque son fils a terminé deuxième. La réaction d’Alfie Haaland a fait jaser. The Sun indique qu’il avait l’air furieux et qu’il n’a pas pu cacher sa frustration. De son côté, Marca précise qu’il avait le visage fermé et qu’il a haussé les sourcils au moment de l’annonce du gagnant. Questionné par El Chiringuito après la cérémonie, il a confié qu’il n’y avait pas de problème. Mais son attitude durant le gala a pourtant traduit sa déception.