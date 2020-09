Le Real va devoir trancher pour l'avenir de Sergio Reguilon

Un arrière gauche de talent, c'est une denrée rare dans le football, encore plus actuellement. Élu meilleur latéral de Liga après sa saison de haut niveau avec le FC Séville, Sergio Reguilon est l'un d'entre eux. De retour de prêt, il appartient à nouveau au Real Madrid même si cela ne pourrait pas durer, les Merengues cherchant à renflouer les caisses. Son statut, en concurrence avec Ferland Mendy et Marcelo, ne l'aidera pas à rester.

Et beaucoup d'écuries ont flairé le bon coup, avec le FC Séville et Manchester United les mieux placés. Mais selon Estadio Deportivo, ce serait à Florentino Perez de choisir entre deux options bien différentes. La première : prêter le latéral une année de plus à Séville et le conserver mais sans possibilité d'obtenir des liquidités. La deuxième : le vendre aux Red Devils pour 25 millions d'euros en gardant une priorité de rachat, dont les Mancuniens ne voudront certainement pas. L'avenir du jeune latéral qui a avoué sa préférence de continuer une année supplémentaire en Andalousie va donc dépendre de la décision des dirigeants de la Casa Blanca.