PSG : Bernardo Silva envoie un message à Luis Enrique

À plusieurs reprises, le Paris Saint-Germain a tenté de recruter Bernardo Silva. Si le Portugais n’était pas forcément contre l’idée de quitter Manchester City, les Skyblues ont décidé de fermer la porte à ses courtisans. Interrogé ce mercredi par A Bola, l’ancien joueur de Monaco a évoqué les coachs qu’il aimerait avoir. «J’apprécie plusieurs entraîneurs. Par exemple, Mikel Arteta, qui a été mon entraîneur en tant qu’adjoint de Pep Guardiola. C’est un coach que j’adore. On peut voir l’évolution qu’Arsenal a connue sous sa direction, ce qui démontre la qualité d’un bon entraîneur. Après tout, ce n’est pas seulement la qualité des joueurs, l’entraîneur joue un rôle crucial dans le processus et l’évolution d’une équipe. Ensuite, il y a d’autres entraîneurs que j’apprécie beaucoup. Très différents, mais j’aime beaucoup les cultures espagnole et allemande.»

Il poursuit : «la culture espagnole se caractérise par un jeu un peu plus axé sur la possession, tandis que la culture allemande mise davantage sur les transitions. Bien que Jürgen Klopp soit un rival, c’est un entraîneur que j’admire beaucoup. Axé sur les transitions, je ne sais pas si cela serait bénéfique pour mon style de jeu…» Puis il a ajouté : «du côté des Espagnols, j’ai mentionné Arteta, mais je suis aussi très curieux de découvrir, par exemple, Xabi Alonso, qui vient de commencer sa carrière et fait un excellent travail à Leverkusen, ou même Luis Enrique, qui a accompli un grand travail au FC Barcelone et qui aura maintenant la tâche difficile de faire progresser le PSG avec cette équipe. J’aime beaucoup les cultures espagnole et allemande. Elles sont différentes, mais j’apprécie beaucoup les deux façons de voir le football.» Bernardo Silva apprécie donc Luis Enrique. Une bonne nouvelle pour Paris.