Momo Mbaye signe à Cádiz

Présent avec le groupe professionnel du Cadiz FC depuis le début de la préparation estivale, Momo Mbaye va poursuivre l'aventure en Andalousie. Intégré à l’équipe réserve depuis son arrivée en 2018, et dans le viseur de Gaziantep, Hatayspor et Giresunspor comme nous vous le révélions dernièrement, le jeune défenseur central de 24 ans a signé, selon nos informations, un contrat de deux saisons (plus trois en option) avec le dix-septième de la dernière Liga. Passé par le Dakar Sacré-Cœur et l'Inter Zapresic, celui qui culmine à 1m92 passe donc un nouveau cap avec le Submarino amarillo.

La suite après cette publicité

Si son avenir semblait s’écrire loin du Stade Nuevo Mirandilla, l'international U20 du Sénégal (7 sélections) va finalement rester dans le sud de l'Espagne après avoir rendu une copie parfaite face au Séville FC samedi dernier (0-1). Titularisé à gauche d’une défense à trois aux côtés de Luis Hernández et Víctor Chust, Momo Mbaye - qui a par ailleurs été avec Santiago Arzamendia le seul joueur à avoir disputé l’intégralité de la rencontre - a marqué les esprits. Impressionnant dans l'anticipation, solide dans le duel, il a ainsi freiné les ardeurs de Youssef En-Nesyri, Erik Lamela, Papu Gómez ou encore Munir El Haddadi. De quoi définitivement convaincre son entraîneur, Sergio González.