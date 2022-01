Everton recrute le latéral gauche Vitaliy Mykolenko

Le mercato hivernal vient de commencer et Everton a déjà bouclé sa première recrue hivernale. Via un communiqué publié il y a quelques minutes, les Toffees ont officialisé l'arrivée du latéral gauche Vitaliy Mykolenko, qui évoluait au Dynamo Kiev.

«Everton a engagé le défenseur Vitaliy Mykolenko du Dynamo Kiev pour une somme non divulguée. L'international ukrainien a accepté un contrat de quatre ans et demi jusqu'à la fin juin 2026», explique l'actuel quinzième de Premier League.

✍️ | We have signed Ukraine defender Vitaliy Mykolenko from @DynamoKyiv for an undisclosed fee on a deal until summer 2026.



Welcome, Vitaliy! 🇺🇦💙