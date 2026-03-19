Frank Leboeuf flingue Rosenior après l’humiliation face au PSG

Liam Rosenior reste dans une violente tempête depuis une semaine. Après la défaite de Chelsea au Parc des Princes lors du match aller en huitième de finale de Ligue des Champions (5-2), on peut dire que le retour à Londres n’a pas forcément été convaincant non plus (0-3). Les Blues ont étés humiliés durant les deux manches, ce qui a provoqué un séisme complet outre-Manche. En effet, l’Angleterre semble être la risée de l’Europe et les pensionnaires du Stamford Bridge, sont bel et bien mentionnés dedans. Frank Leboeuf, ancien joueur de la formation anglaise, a d’ailleurs réagi à cet effondrement collectif au micro de ESPN, notifiant ainsi le bout de papier que Rosenior avait donné à Alejandro Garnacho pendant la rencontre mardi soir (le score était de 8-2).

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« Je serais allé à la ligne de touche et j’aurais demandé si c’était une blague ou si vous plaisantez ? Ça ne veut rien dire, peut-être qu’il écrivait une blague. Ce qui est drôle, c’est que le gars qui l’a reçu cherchait un autre joueur pour lui donner des instructions. Peut-être que le joueur dont il parlait était déjà remplacé, nous ne le savons pas. Peut-être qu’il a perdu la tête, c’était fou. Il n’est pas le seul à faire ce genre de choses » a-t-il envoyé brutalement, avant de poursuivre sans réellement comprendre l’intérêt de cette situation. « Je ne sais pas ce que les nouveaux entraîneurs essaient de nous montrer, nous savons que c’est complètement inutile ».