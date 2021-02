Bordeaux-OM : la réaction à chaud de Steve Mandanda

Réduit à neuf face aux Girondins de Bordeaux, l'Olympique de Marseille a tenu bon pour ramener un nul héroïque de Gironde. Interrogé quelques minutes après la rencontre, Steve Mandanda ne pouvait cacher sa satisfaction d'avoir ramené un point sur la Canebière malgré les circonstances compliquées du moment.

« On a besoin de positif, on a besoin de s'attacher aux petits détails et aujourd'hui on va retenir le point à neuf. On a fait preuve de solidarité, Bordeaux n'a pas eu beaucoup d'occasions même s'ils ont eu la possession. Après je reconnais que ce n'était pas un grand match sur le plan technique, mais on a besoin de positif et il faut retenir ça, » a ainsi analysé le portier olympien au micro de Canal+.