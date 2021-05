Premier League : un Gareth Bale de gala offre la victoire à Tottenham contre Sheffield United

Une semaine après avoir échoué en finale de la Carabao Cup contre Manchester City (0-1), Tottenham retrouvait la Premier League ce dimanche soir et recevait la lanterne rouge déjà reléguée, Sheffield United pour entretenir ses espoirs d'Europe en fin de saison pour le compte de la 34ème levée du championnat anglais. Les Spurs se sont imposés au Tottenham Hotspur Stadium grâce à un triplé de Gareth Bale, titulaire sur l'aile droite, buteur en première période (36e) puis en seconde à deux reprises (61e, 69e). Heung-min Son s'est lui contenté de corser l'addition en fin de match (77e).

Grâce à ce succès, le deuxième en deux rencontres de Premier League pour Ryan Mason à la tête du club londonien, Tottenham (5ème, 56 points) repasse provisoirement devant West Ham et Liverpool et leur met logiquement la pression dans la course à l'Europe. De leur côté, les Blades (20ème, 17 points) ferment toujours la marche de ce classement et ne confirment pas leur sursaut d'orgueil de samedi dernier, lors de leur victoire 1-0 contre Brighton.

