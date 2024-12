Serie A : battu par la Lazio, Naples perd des points dans la course au titre

Suite de la 15e journée de Serie A. Opposé aujourd’hui à domicile à la Lazio, Naples n’a pas réalisé une très bonne opération. Après un début de match intense, mais sans but, la formation d’Antonio Conte s’est écroulée en seconde période. En fin de match, Gustav Isaksen, bien trouvé par Tijjani Noslin, a placé une frappe puissante dans la partie gauche du but adverse, ouvrant ainsi le score (79e, 0-1) et donnant la victoire à son équipe.

La défaite 1-0 de Naples ce soir contre les Romains constitue une mauvaise opération pour les Napolitains, qui voient leurs ambitions en Serie A ralenties. Malgré une solide prestation, l’équipe n’a pas su concrétiser ses occasions, laissant filer des points cruciaux dans la course au titre. A l’issue du match, le Napoli pointe à la 2e place du Championnat avec 32 points, à deux longueurs de Bergame, leader avec 34 points. De son côté, la Lazio reste 5e avec 31 points.