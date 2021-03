Manchester City : Pep Guardiola rend hommage à Sergio Agüero

La suite après cette publicité

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel : Sergio Agüero quittera bien Manchester City cet été après 10 ans de bons et loyaux services. L’avant-centre argentin de 32 ans, meilleur buteur de l’histoire du club va donc s’en aller avec de nombreux titres et d’innombrables records avec lui. Interrogé sur son départ, Pep Guardiola n’a pas loupé l’occasion d’encenser celui qu’il considère comme un irremplaçable.

«Sergio est irremplaçable. C'est une légende, le meilleur attaquant que j'ai jamais eu dans ce club... mais il est irremplaçable dans l'esprit de nos fans, de notre peuple et des joueurs qui ont joué à ses côtés ou du manager qui a travaillé avec lui. Une personne et un être humain fantastique. Je pense qu'il a encore des buts intéressants à marquer pour nous cette saison. Nous avons eu beaucoup de succès mais il nous a manqué dans certains moments. Quand j'ai repris le club, il a été l'un des gars qui ont aidé. Mais pas seulement lui, il y avait aussi Joe Hart, Pablo [Zabaleta], Vincent [Kompany] et David [Silva]. Beaucoup, beaucoup de joueurs ont aidé cette équipe à faire un pas en avant et bien sûr, il était l'un d'entre eux. Quand il est arrivé ici, le club était à un niveau et il a aidé à mettre le club à un niveau supérieur et c'est pourquoi tous les gens et les fans sont reconnaissants», a-t-il expliqué au media Football Daily. De quoi faire plaisir au Kun.

🗣 "When he came here the club was at one level and he helps to put the club at a higher level."



Pep Guardiola says he feels lucky to have inherited a player like Sergio Aguero when he joined Man City pic.twitter.com/oAKVulUVD7