Ligue 1

OL : la célébration provocante de Himbert après son but contre l’OM

Par Valentin Feuillette
1 min.
Rémi Himbert (Olympique Lyonnais) @Maxppp
Marseille 3-2 Lyon

Au cœur d’un Vélodrome incandescent, l’OL a repris l’avantage à la 76e minute grâce à Rémi Himbert. Lancé côté gauche par une subtile inspiration d’Endrick, l’attaquant lyonnais s’est engouffré dans la surface avant de résister au retour musclé de Leonardo Balerdi. En bout de course, Himbert a décoché un tir croisé précis, venu se loger sur la droite du but marseillais, laissant le gardien sans réaction. Ce premier but de la saison en Ligue 1 pour le jeune offensif a permis à Lyon de reprendre l’avantage (1-2) dans un choc toujours électrique face à l’OM.

Rémi Himbert punit les Marseillais !

18 ans 😱

#OMOL
Mais au-delà du geste technique, c’est la célébration qui a marqué les esprits. Face aux tribunes bouillantes du Vélodrome, Himbert s’est arrêté net avant de se boucher ostensiblement les oreilles, un geste fort pour faire taire les sifflets et les chants marseillais. Une provocation assumée dans un Olympico sous haute tension, qui n’a pas manqué de faire réagir le public phocéen et d’ajouter encore un peu plus de piment à la rivalité entre l’OM et l’OL.

