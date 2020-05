Leipzig veut garder Dayot Upamecano

Annoncé sur le départ du RB Leipzig cet été, Dayot Upamecano (21 ans) semble de plus en plus proche de rester dans les rangs de la formation allemande. Sous contrat jusqu'en juin 2021 et disposant d'une clause libératoire fixée à 60M€, le défenseur central français était notamment annoncé du côté du Bayern Munich. Son agent a toutefois récemment laissé comprendre qu'un départ n'était pas vraiment d'actualité dans les prochaines semaines.

Présent lors d'un point de presse ce mardi, le directeur sportif de Leipzig, Markus Krösche, est d'ailleurs allé dans ce sens-là : «nous sommes très satisfaits d'Upa. Notre objectif est bien sûr très clair de ne laisser aucun joueur de haut niveau bouger gratuitement», a-t-il lâché dans des propos rapportés par Kicker. Le média allemand précise que le club travaille actuellement afin de trouver un accord avec Dayot Upamecano pour prolonger son contrat et ainsi changer le montant de sa clause libératoire. Et de l'éloigner un peu peu plus d'un départ.