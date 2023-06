Le Real Madrid prépare le retour de Zinedine Zidane !

La suite après cette publicité

C’est une sacrée information que vient de dévoiler le quotidien AS dans son édition de lundi. Le média espagnol évoque ainsi le nom de Zinedine Zidane. Annoncé sur le banc du PSG ou de la Juventus ces derniers mois, le Français pourrait rapidement faire son retour… au Real Madrid. C’est en tout cas ce qu’espèrent Florentino Pérez et les autres membres de l’état-major du club madrilène, prêts à faire une belle place au Français au sein du club.

Il faut dire qu’il ne s’agirait pas d’un retour en tant que coach, du moins dans un premier temps. Carlo Ancelotti va ainsi démarrer la saison, et devrait la terminer sauf scénario catastrophe, avant de filer, probablement en direction du Brésil. Le Real Madrid veut offrir un poste dans l’organigramme du club à Zizou, dans un rôle de conseiller, comme ce fut déjà le cas par le passé avant qu’il ne lance sa carrière de coach. Un retour déjà évoqué par le média il y a quelques jours, et qui se confirme en ce début de semaine.

Un rôle important

Le Real Madrid est conscient de l’importance du Français pour le club, notamment en matière de mercato. Il a déjà ainsi conseillé plusieurs joueurs qui ont été des réussites par la suite, à l’image de Varane ou de Camavinga. Tout comme sa présence au sein du club est un sacré atout pour convaincre les joueurs pistés. C’est aussi dans le but de convaincre Mbappé que le Real Madrid veut enrôler, une fois encore, Zidane.

La légende des Bleus veut cependant un rôle avec du pouvoir, toujours selon le journal espagnol, et ne pas être là juste pour faire joli. La perspective d’un retour est en tout cas plus que crédible, notamment parce que les relations entre le Marseillais et Pérez, un temps compliquées, sont redevenues paisibles. Il a ainsi apprécié que le club soit monté au créneau lors des fameuses déclarations de Noël Le Graët, ou d’avoir été invité à Paris pour récupérer le Ballon d’Or avec Benzema. Affaire à suivre…