OM : Geronimo Rulli répond aux supporters marseillais

Après la victoire de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de Toulouse, Geronimo Rulli a également évoqué la relation avec les supporters marseillais. Conscient des critiques et de la frustration du public après les dernières semaines compliquées, le gardien argentin a tenu à montrer qu’il comprenait leur position, tout en rappelant l’importance pour les joueurs de tout donner sur le terrain : « je comprends les supporters. J’ai lu la banderole, on peut s’en sortir ou pas, mais il faut mouiller le maillot. »

L’ancien portier de Villarreal estime désormais que l’équipe doit redoubler d’efforts pour regagner la confiance du public. Avec ce succès à Toulouse, l’OM se replace provisoirement sur le podium de Ligue 1 et garde l’objectif de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. « Il va falloir dépenser encore plus d’énergie pour les retourner. Ce match peut changer les choses, chaque match sera très compliqué jusqu’à la fin, toutes les équipes veulent nous battre, mais on veut se qualifier pour la prochaine Ligue des champions », a ajouté le portier après la rencontre.