Les déboires s'accumulent au PSG

Le PSG n'est décidément pas un club comme les autres. Alors que l'ère Galtier-Campos semblait partie sur de bonnes bases, le constat est implacable. Depuis quelques semaines, les problèmes s'accumulent aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Comme souvent chez le champion de France, n'importe quelle histoire est une caisse de résonance et met en exergue d'autres soucis. Malgré la présence de Neymar et Mbappé contre Benfica (1-1), et en attendant le retour de Messi, l'attaque marque peu.

Depuis le retour de la trêve, seulement 4 buts ont été inscrits en 4 rencontres. Hier face aux Portugais, il aura fallu s'en remettre à un penalty de Kylian Mbappé pour trouver l'ouverture. Et encore, comme à Lisbonne il y a une semaine, ça n'a pas suffi. «On ne marque pas autant qu’on ne crée», constatait d'ailleurs Christophe Galtier lors de la première confrontation entre les deux équipes. C'était peu ou prou le même dessin hier au Parc des Princes, avec, encore plus inquiétant, moins d'occasions créées.

Trop peu de situations créées contre Benfica

«On peut le considérer comme ça, car quand on est le PSG, on se doit de l'emporter, d'être plus dangereux. Ce match n'a pas ressemblé à celui de Lisbonne où les équipes ont plus créé. C'est un match où les défenses ont pris le dessus sur les attaques, même si je trouve que nous avons été moins sous pression. À l'approche des trente derniers mètres, au lieu d'accélérer, on a ralenti le jeu, ce qui a permis à Benfica de se replacer», expliquait le coach français hier après la rencontre.

L'absence de Messi peut être l'une des raisons à se manque de créativité et de réalisme mais ça ne fait pas tout lorsqu'on a un tel pouvoir offensif dans l'effectif. À Reims déjà (0-0), la rentrée de Neymar a réveillé un peu l'animation, et encore puisqu'il a raté une très grosse occasion, après celle déjà manquée par Mbappé en première période. Face à Benfica, les deux hommes se sont beaucoup cherchés, mais à part une frappe enroulée du champion du monde (52e), il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent.

«On ne peut pas se satisfaire de ce qu'on a fait aujourd'hui mais on a limité la casse avec ce match nul, abondait Hugo Ekitike sur RMC Sport, lui qui a connu sa première apparition en Ligue des Champions contre les Águias. On va se concentrer sur le prochain match qui arrive vite pour se qualifier.» Avant de penser au Maccabi Haïfa le 25 octobre prochain, il y a surtout un duel face à l'OM dès dimanche prochain et toujours au Parc des Princes. Cette fois, il faudra se montrer plus conquérant et plus créatif.