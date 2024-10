Naples : Juan Jesus règle ses comptes après son braquage

Victime d’une tentative de carjacking, cette semaine, Juan Jesus n’a pas mâché ses mots sur les réseaux sociaux après son agression. «Malheureusement, dans une si belle ville, je ne me sentirai plus jamais en sécurité. Je sais que les biens matériels sont finalement secondaires, mais le fait de savoir qu’un étranger a violé une chose personnelle me dégoûte vraiment», a déclaré le Brésilien sous le choc. Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir les Napolitains qui se sont sentis insultés.

Ce samedi soir, l’ancien défenseur de la Roma a décidé de rétropédaler en insistant sur son amour la ville du sud de l’Italie. «Chaque matin, je me réveille devant une vue imprenable, un rappel constant de la beauté de cette ville. Il y a des choses qui m’ont blessé, mais pas envers les Napolitains et mon équipe. Mon exutoire a été celle d’un homme qui a tatoué le 3e Scudetto de Naples sur sa peau, qui élevait ses enfants ici et croit toujours en ce projet, soutenu par les merveilleux gens de Naples qui m’ont toujours accueilli», a reconnu le joueur de 33 ans dans sa story Instagram. Juan Jesus et Naples semblent donc partis pour s’offrir une seconde chance.