Real Madrid : Dani Carvajal, un cauchemar qui recommence ?

Le 29 juillet dernier, Daniel Carvajal (29 ans) signait une prolongation de contrat jusqu’en 2025. Une manière pour le Real Madrid de blinder un cadre de la défense après les départs de Sergio Ramos et de Raphaël Varane. Une excellente nouvelle également pour un joueur qui a passé le plus clair de son temps, à l’infirmerie la saison passée.

La suite après cette publicité

L’an dernier, Carvajal n’a joué que 13 matches de Liga. La faute à des blessures et des rechutes incessantes. Cette saison, l’Espagnol pensait enfin en avoir terminé avec ses soucis. Apparu à quatre reprises en six journées (3 titularisations), le natif de Leganés a malheureusement très vite déchanté. À la 25e minute du choc face à Valence, Carvajal a dû sortir, touché au mollet.

Une année 2021 maudite

Résultat : AS annonce qu’il sera tenu éloigné des terrains pendant au moins trois semaines. Forcément, la crainte de le voir être à nouveau entré dans un cycle de blessures existe. Pour rappel, le Madrilène a passé 101 jours à l’infirmerie la saison passée. Ce pépin physique au mollet est d’ailleurs sa cinquième blessure de l’année 2021. Une lésion musculaire l’avait privé de compétition pendant un mois entre janvier et février 2021. Revenu sur les terrains, le défenseur avait rechuté deux jours plus tard.

Un coup dur puisqu’il avait été indisponible pendant deux mois (jusqu’en avril). À nouveau revenu, il avait encore joué de malchance en se blessant une semaine plus tard au genou (un mois d’indisponibilité). Et après avoir laissé filer Alvaro Odriozola à la Fiorentina, Carlo Ancelotti prie désormais pour que Lucas Vazquez ne se blesse pas à son tour. Sinon l’Italien aura un sérieux problème de latéral droit.