Les 8 joueurs que le FC Barcelone veut mettre à la porte

Haaland, Salah, Lewandowski, Dybala, Raphinha... Depuis des semaines, c'est le bal des noms dans les médias catalans. On le sait, Joan Laporta veut offrir une véritable star de l'attaque à Xavi Hernandez, et si tout indiquait que les Catalans souhaitaient enrôler l'attaquant norvégien, tout porte maintenant à croire qu'ils devront se rabattre sur d'autres pistes.

Quoi qu'il en soit, même si la situation financière du club s'est un peu améliorée ces dernières semaines avec la signature de nouveaux deals notamment, le club est encore loin de pouvoir rivaliser avec les plus grosses écuries européennes sur les plus gros dossiers. Un dégraissage est nécessaire, pour faire rentrer des liquidités et faire baisser cette masse salariale, toujours élevée malgré des progrès réalisés de ce côté là aussi.

Du beau monde en vente

Comme l'indique AS, le Barça veut se séparer de huit joueurs. Une liste d'indésirables dans laquelle on retrouve Neto, le portier remplaçant, ou encore Sergi Roberto, dont les discussions pour une prolongation n'avancent pas. Les Français Samuel Umtiti et Clément Lenglet, déclassés dans la hiérarchie des défenseurs centraux, sont eux aussi sans surprise dans cette liste noire.

Le Barça ne compte pas non plus sur Oscar Mingueza, ni sur Riqui Puig, pourtant un temps considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs à être sorti de La Masia. Tout indique aussi que Martin Braithwaite et Luuk de Jong seront poussés vers la sortie et devront se trouver de nouveaux clubs. Avis aux directeurs sportifs, il y a de bonnes affaires à saisir !