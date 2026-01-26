Menu Rechercher
Porto : Francesco Farioli réagit à la rumeur Seko Fofana

Arrivé au Stade Rennais il y a un an, Seko Fofana (30 ans) est sur le point de quitter la Bretagne. Dimanche, nous vous révélions en exclusivité que le milieu de terrain ivoirien était tout proche de filer au FC Porto sous la forme d’un prêt sec de six mois. Hier, le coach des Dragões, Francesco Farioli, a réagi à cette information.

« Le président a été clair il y a quelques jours, et moi aussi. Nous sommes satisfaits de l’équipe, mais ouverts à l’évaluation des possibilités d’amélioration. Nous devons être prêts si certains partent. Si quelqu’un part, quelqu’un d’autre doit arriver. C’est la situation », a-t-il déclaré en conférence de presse, avant la réception ce soir de Gil Vicente.

