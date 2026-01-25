Menu Rechercher
Stade Rennais : Seko Fofana sur le point de rejoindre Porto

Par Santi Aouna - Sebastien Denis - Jordan Pardon
Seko Fofana en discussions avec Habib Beye

Seko Fofana se rapproche de Porto. Déclassé depuis trois mois dans la hiérarchie de Habib Beye à Rennes, le milieu de terrain ivoirien devrait quitter le club sous la forme d’un prêt cet hiver, lui qui vient tout juste d’effectuer son retour de la CAN. Selon nos informations, la formation bretonne est aujourd’hui proche de trouver un accord avec Porto.

🔐 Accord quasiment trouvé entre le Rennes et le FC Porto pour Seko Fofana

💰 Prêt sec de 6 mois

Concernant les modalités de l’opération, il devrait s’agir d’un prêt sec jusqu’à la fin de la saison, alors que le joueur reste lié jusqu’en 2029 au SRFC. Ces derniers jours, Ouest-France révélait que Fofana avait également fait l’objet d’un intérêt de la part d’un autre grand club portugais : Benfica.

Ligue 1
Liga Portugal
Porto
Rennes
Seko Fofana

