PSG, Barça : le prix de Neymar est connu

C'est reparti. Pas un jour ne passe sans que Neymar ne fasse pas la une en Espagne, et en Catalogne principalement. De l'autre côté des Pyrénées, il n'y a aucun doute : Neymar veut revenir, et le Barça veut le rapatrier. Surtout, le club catalan aurait débloqué des fonds qui permettraient de recruter la star de la Canarinha. Ce week-end, on évoquait un montant fixe de 60 millions d'euros en plus de joueurs en échange comme première offre à venir.

Et ce mardi, La Vanguardia explique que le prix du joueur a été fixé. Il faudra donc débourser un montant compris entre 60 et 100 millions d'euros pour le recruter, sans forcément inclure de joueur. Le journal généraliste rajoute que Neymar a bel et bien contacté la direction de Joan Laporta pour faire part de ses envies de revenir au Camp Nou.