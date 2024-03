Ligue 1 : Jonathan David offre un succès précieux au LOSC à Reims

C’est un LOSC amoindri (Ounas, Umtiti, Cabella, Cavaleiro, Ilic tous blessés) et en quête de régularité qui se présentait à Auguste-Delaune. Pas souvent à l’aise hors de ses bases, le club nordiste faisait face à une formation rémoise en difficultés elle aussi depuis le début de l’année 2024. Fonseca pouvait tout de même compter sur ses cadres comme Yoro, André, Bentaleb ou encore Zhegrova et David. Still procédait à quelques changements de son équipe avec Daramy, Richardson et Koudou dans le onze. Malgré ces innovations, les Champenois affichaient encore leurs limites du moment, à l’image de cette opportunité trop faiblarde de Khadra (4e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Lille 41 24 14 11 8 5 34 20 8 Reims 34 24 -2 10 4 10 30 32

Lille prenait l’ascendant dans le jeu et pensait même ouvrir le score sans cette énorme double parade de Diouf devant Zhegrova et David (20e). Haraldsson a lui été frustré par la VAR, lui refusant un but sur hors-jeu (33e). Finalement, il aura fallu une énorme bourde d’Abdelhamid, une passe en retrait mal ajustée, pour offrir sur un plateau le 12e but de cet exercice à Jonathan David (0-1, 56e). Le LOSC a poussé pour se mettre à l’abri (60e) mais c’est surtout Reims qui se procurait les meilleures situations sur la fin à l’image de Diakité puis Nakamura, trop courts sur ces têtes (86e, 88e). Ito s’est enfin cassé les dents sur un Chevalier impérial dans le temps additionnel. Un arrêt qui permet d’offrir au LOSC sa 3e victoire à l’extérieur de la saison, et la 4e place de Ligue 1, un point derrière Monaco, quand les hommes de Still restent 8es.