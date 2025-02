Pourquoi Alexander Djiku serait une belle recrue pour l’OM ?

Depuis 2023, Alexander Djiku est l’un des cadres de Fenerbahçe. Titulaire inamovible de la défense stambouliote, le natif de Montpellier s’éclate en Turquie et continue d’attiser les convoitises à travers l’Europe. Cet hiver, l’OM est allé aux renseignements pour recruter le roc défensif de 30 ans. Une piste audacieuse pour les Phocéens qui viennent de se séparer de Lilian Brassier ce vendredi. Fort d’une solide expérience en Ligue 1, l’ancien de Strasbourg et du SM Caen a été l’un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 avant son départ en Turquie. S’il faisait son retour en France cet hiver, l’international ghanéen pourrait montrer une version encore plus complète de son profil.

En Turquie, Djiku a pris beaucoup d’expérience au très haut niveau en se heurtant notamment aux joutes européennes qui l’ont fait progresser à vitesse grand V. Ayant atteint la fleur de l’âge, le joueur formé à Bastia pourrait donc apporter une vraie plus-value à la défense bucco-rhodanienne qui a clairement besoin d’un pendant à Leonardo Balerdi. Habitué à évoluer dans des ambiances chaudes, Djiku pourrait également parfaitement gérer la pression du Vélodrome, là où certains anciens de l’OM ont affiché quelques limites mentales au moment de fouler la pelouse du Vél. Pour toutes ces raisons, une venue à Marseille pourrait être bienvenue pour Djiku mais surtout pour les hommes de Roberto De Zerbi.