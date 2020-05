Twitter se régale de la nouvelle affaire Adrien Rabiot

Il y a moins d'un an, le divorce entre Adrien Rabiot et le PSG était prononcé. Le milieu international tricolore claquait la porte du PSG à l'issue de son contrat et ne rapportait pas un centime à son club formateur. On pensait alors que ses problèmes étaient derrière lui. Oui mais voilà, sa signature à la Juventus n'a visiblement rien changé. Quelques mois après son arrivée à Turin, Rabiot est de nouveau dans l'oeil du cyclone. La Stampa assure que l'ancien Parisien a refusé de revenir à un entraînement facultatif pour protester contre la baisse des salaires validée par la Juventus du fait du coronavirus. Une affaire qui amuse et régale la twittosphère qui s'est une fois encore lâchée sur le natif de Saint-Maurice.