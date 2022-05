Parme s'enflamme pour Adrian Bernabé, gaucher formé à La Masia du Barça et façonné par Pep Guardiola à Manchester City

Relégué la saison passée, Parme ne fera pas l'ascenseur. Les partenaires de Gianluigi Bufffon, plombés par quatre matches consécutifs sans victoire fin avril, pointent à une triste 14e place au classement de Serie B après 37 journées. Et pourtant, au cœur du mois de mars, les Parmesans avaient repris espoir au sortir d'une série de 9 matches sans défaite (4 succès, 5 nuls).

Cette série, Adrian Bernabé (20 ans) n'y avait pas été étranger. Le milieu de terrain espagnol vient en effet d'enchaîner 15 titularisations depuis le mois de février, lui qui, freiné par un problème cardiaque en début de saison, n'avait pas encore joué depuis son arrivée l'été dernier, libre, en provenance de Manchester City. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son impact est notable, avec déjà 5 réalisations au compteur. Il reste par exemple sur deux doublés consécutifs, contre Cosenza (1-3) et Côme (4-3).

Déjà comparé à Lionel Messi !

À Cosenza, l'un de ses buts, un slalom tout en technique, avec trois défenseurs éliminés, et un tir croisé du droit pour conclure, a été comparé aux arabesques géniales d'un certain Lionel Messi, formé comme lui à La Masia, au FC Barcelone. «Un but à la Messi», résume sobrement La Gazzetta di Parma. Ses deux coups francs face à Côme ont eux rappelé le style d'Andrea Pirlo, spécialiste en la matière et ancienne gloire locale, aux journalistes suiveurs du club. «Bernabé se déguise cette fois en Pirlo», lance le même quotidien local. Deux exploits techniques qui lui ont valu le titre de joueur de la 34e journée.

L'ancien international U17 espagnol (3 sélections) voit donc sa carrière enfin décoller, lui qui n'avait eu droit qu'à 5 petites apparitions en Coupe de la Ligue anglaise sous les ordres de Pep Guardiola. Très performant avec les U23 des Skyblues (54 matches, 11 buts et 16 passes décisives), ce gaucher, capable d'évoluer à plusieurs postes (latéral, relayeur, meneur), avait failli revenir au FC Barcelone l'été dernier. Mais il avait suivi Enzo Maresca, son coach chez les U23 mancuniens, à Parme. Et si Maresca a été viré depuis, Adrian Bernabé a visiblement bien fait.