Chelsea : Romelu Lukaku veut partir et aurait choisi son futur club !

C'est la polémique du moment en Angleterre, et on dirait bien que ce feuilleton, qui régale les tabloïds du Royaume, est parti pour durer. Après l'interview de Romelu Lukaku dans laquelle le Belge expliquait ne pas être content avec le système tactique de Chelsea, en plus de draguer ouvertement son ancien club l'Inter, un conflit semble avoir éclaté entre l'attaquant et son coach Thomas Tuchel. Dans cette histoire, la direction des Blues serait en plus du côté de l'entraîneur allemand.

« Nous allons avoir une réunion demain (lundi). C'est notre joueur et il y a toujours un moyen de revenir en arrière. Nous allons clarifier cela à Cobham (le centre d'entraînement du club londonien, NDLR) en interne et une fois que nous aurons pris une décision et que Romelu le saura, vous le saurez peut-être aussi », expliquait l'ancien coach du PSG dimanche soir. Ce lundi sera décisif donc...

Des retrouvailles à Londres...

Pendant ce temps-là en Italie, on évoque déjà un départ du Belge. D'après la Gazzetta dello Sport, l'ancien de l'Inter n'est pas content du côté de Stamford Bridge et souhaite faire ses valises. Mieux encore, il saurait déjà où il souhaite rebondir : du côté de Tottenham, où il pourrait retrouver son ancien entraîneur, Antonio Conte, avec qui il a cartonné en Lombardie la saison dernière.

Le média n'en dit pas vraiment plus sur d'éventuelles discussions entre les clubs, puisqu'il s'agit pour l'instant avant tout d'un désir du joueur plus que d'une opération réalisable, mais on imagine que tout ça s'annonce bien compliqué. D'autant plus qu'aux dernières nouvelles, la direction de Chelsea ne souhaite pas se séparer de celui qui a inscrit deux buts sur ses deux dernières apparitions. Mais si la situation s'envenime, il n'y aura peut-être pas d'autre choix...