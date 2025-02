Chelsea : des centaines de supporters protestent contre Todd Boehly

La grogne monte du côté de Chelsea. Sur les six derniers matchs, les Bleus n’ont remporté que deux victoires et ont subi quatre défaites. Après un début de saison canon, ils pointent désormais à la quatrième place de Premier League, et leur dynamique actuelle n’indique rien de bon quant à la suite des évènements. Et avant le match contre Southampton à Stamford Bridge ce mardi (succès 4-0), les supporters ont fait entendre leur mécontentement.

Avant le début de la rencontre, le Daily Mail rapporte que des centaines de supporters s’étaient rassemblées devant l’enceinte londonienne, avec des pancartes dont les messages étaient sans équivoque : « Nous ne sommes pas Arsenal », « Gagnez ou dégagez ! », « nous voulons récupérer notre Chelsea », ainsi que d’autres mots d’amour à destination de Todd Boehly, propriétaire du club depuis 2022, et qui n’a remporté aucun trophée majeur depuis sa prise de fonction. Les prochaines semaines risquent d’être tendues.