LdN : l’Allemagne domine les Pays-Bas, la Turquie renverse l’Islande, l’Italie s’impose face à Israel

Une soirée chargée en Ligue des Nations. En ouverture de cette 4e journée de la compétition continentale, c’est l’Allemagne qui recevait les Pays-Bas à l’Allianz Arena de Munich. Et la Mannschaft a bien cru frapper fort d’entrée de jeu. Dès la 2e minute de jeu, Serge Gnabry, après une belle action collective, voit sa frappe déviée et finir au fond des filets néerlandais. Mais après l’intervention de la VAR, l’arbitre annulera finalement le but, en raison d’un hors-jeu dans l’action précédant le but. Suivra une période de domination nette de la part des hommes de Julian Nagelsmann, en témoigne les 8 tirs, contre 0 du côté Oranje, en première période.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Allemagne 10 4 7 3 1 0 10 3 2 Pays-Bas 5 4 2 1 2 1 8 6

Au retour des vestiaires, les Néerlandais reprendront quelques couleurs avant que les Allemands, nettement plus impactant, ne débloquent le compteur. Jamie Leweling frappe depuis la surface dans la lucarne droite du but et s’offre le premier et seul, but de la partie (63e, 1-0). À Udine, l’Italie a, elle aussi, assuré l’essentiel. La Squadra Azzura a pris l’avantage à la 41e minute, sur un penalty obtenu après une faute de Dor Peretz. Mateo Retegui le transformera avec brio. Peu avant l’heure de jeu, un beau coup franc de Giacomo Raspadori permet à Giovanni Di Lorenzo de reprendre le ballon aux abords des 6 mètres et de l’envoyer dans la droite du but (55e, 2-0). Malgré le but d’Abu Fani (66e, 2-1), la sélection de Luciano Spalletti prendra la large grâce à Frattesi (73e, 3-1) et Di Lorenzo, pour le doublé (80e, 4-1).

À lire

La santé de Lamine Yamal inquiète la presse espagnole, William Saliba ferme la porte au Real Madrid

La Turquie renversante, l’Ukraine dans le dur

Du côté de Reykjavík, la Turquie a été cueillie d’entrée par un Oskarsson en jambes. Après avoir réalisé une belle course en solitaire, le joueur tire depuis l’intérieur de la surface et ouvre le score pour l’Islande dès la 3e minute de jeu (1-0). Malgré une légère domination, et quelques occasions, les Rouges et blancs ne parviendront pas à percer la défense islandaise. Il a fallu attendre la seconde période, pour que la Turquie revienne au score grâce à Irfan Can Kahveci (63e, 1-1). Hakan Calhanoglu, sur penalty, s’offrira quant à lui le 2-0 à la 68e minute de jeu. Alors que l’égalisation tardive islandaise (83e, 2-2), laissé entrevoir un match nul, le jeune attaquant du Real Madrid Arda Güler, qui a récupéré le ballon après une énorme erreur de Hakon Rafn Valdimarsson, réussi a transformé l’occasion depuis l’intérieur de la surface (88e, 2-3). Un peu plus tard, Kerem Akturkoglu, avec un superbe frappe (95e, 2-4) vient définitivement confirmer la victoire des seins.

La suite après cette publicité

L’Ukraine n’aura quant à elle pas réussi à s’imposer contre la République Tchèque. Lukas Cerv d’abord pour l’ouverture du score (18e, 0-1), puis Dovbyk (53e, 1-1) pour l’égalisation ukrainienne, les deux sélections se quitteront sur un score nul. Ce mauvais résultat cloue encore un peu plus l’Ukraine à sa dernière place du groupe 1. Dans les autres matchs de la soirée, la Suède de Viktor Gyökeres s’est imposée (0-3) en Estonie, la Hongrie a assuré tranquillement face à la Bosnie-Herzégovine (2-0) et les Pays de Galles ont vaincu sur la plus petite des marges le Monténégro (1-0).

Les autres résultats du multiplex