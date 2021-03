PSG : Kylian Mbappé n'est pas près de prolonger

La suite après cette publicité

Du côté du Paris Saint-Germain, Leonardo a deux gros dossiers à gérer. Pour le premier d'entre eux, qui mène à Neymar, le plus gros du travail semble déjà effectué. Tout indique que la star brésilienne va prolonger son bail avec le club de la capitale, et l'annonce pourrait même être rendue officielle prochainement. Et pour Kylian Mbappé alors ?

C'est un peu plus compliqué. Le principal concerné n'a jamais fermé la porte à une prolongation avec Paris, mais on le sait, plusieurs gros clubs européens comme le Real Madrid sont très intéressés par ses services. Comme l'explique l'Equipe, une offre jugée intéressante financièrement, sur une durée de 4 ou 5 ans, a été présentée au joueur, qui ne répond toujours pas. Et l'état-major parisien va devoir attendre avant d'avoir une réponse définitive.

Une décision cet été

Déjà, parce que le joueur estime ne pas avoir les garanties suffisantes pour s'inscrire sur la durée, alors qu'il sait qu'à l'étranger, de grosses écuries peuvent lui offrir un projet intéressant construit autour de lui. Mais surtout, le Bondynois préfère attendre plutôt que de se précipiter. Il ne prendra aucune décision dans l'immédiat.

Toujours selon le journal, le plus probable reste qu'il réponde à l'offre parisienne cet été, voire un peu après même. Une situation difficile à gérer, puisqu'on sera là à un an voire moins de la fin de son contrat, et qu'il est inconcevable pour la direction de le voir partir gratuitement. Dans le même temps, Paris veut aussi anticiper un éventuel départ et avancer ses pions pour recruter une star (Lionel Messi) si Mbappé ne prolongeait pas. Toutefois, comme conclu le média, mettre la pression sur le joueur risquerait bien d'être contre-productif...