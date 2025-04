Les cadors européens s’arrachent Maghnes Akliouche, l’énorme colère d’Hansi Flick contre la Liga

Maghnes Akliouche fait tourner les têtes

Maghnes Akliouche dispose d’un bon de sortie cet été, mais son prix élevé, qui est de 70-80 M€, limite les prétendants. Monaco pourrait accepter une offre autour de 50-55 M€, en raison du contexte économique. Manchester City, Manchester United et le PSG sont les pistes les plus sérieuses, tandis que l’Espagne reste une option en cas de mouvement au Real. Le joueur souhaite rejoindre un club de Ligue des champions avec un projet de jeu ambitieux. Son nouvel agent, proche du PSG, pourrait faciliter certaines discussions. Le président Nasser al-Khelaïfi porte une grande estime à Akliouche. Déjà convoité l’été dernier, le milieu offensif avait toutefois privilégié Monaco, convaincu d’y bénéficier d’une meilleure exposition et de garanties plus solides sur son temps de jeu, notamment grâce à la vitrine offerte par la Ligue des champions.

Hansi Flick fustige la Liga

En Espagne pour le FC Barcelone, c’est « opération triplé », comme le titre Sport. Le club espagnol n’est plus qu’à 11 matchs de réaliser un triplé historique sous Hansi Flick, égalant ceux de 2009 et 2015. Hansi Flick a exprimé sa frustration concernant le calendrier de la Liga, en critiquant son manque de soutien pour les équipes européennes : « Celui qui fixe les horaires n’en a aucune idée », a-t-il déclaré, soulignant les effets négatifs sur la préparation des joueurs, avec des retours tardifs des voyages. Il a également fustigé les horaires des matchs, notamment un match programmé à 21h au lieu de 18h, estimant que « c’est une blague ».

Manchester City pourrait louper des opportunités

A City, Pep Guardiola reconnaît que son club pourrait peiner à attirer de grands noms cet été s’il rate la qualification pour la Ligue des Champions. Bien que cinquièmes, les Citizens restent en danger et la présence dans la plus prestigieuse des compétitions pèsera dans les négociations. Guardiola admet que certains joueurs pourraient refuser de venir en l’absence de C1, malgré les contrats déjà en place. Pour l’instant, l’objectif est clair : terminer fort en championnat et atteindre la finale de FA Cup. Bien que City ait dépensé plus de 200 millions d’euros pour quatre signatures en janvier, ils chercheront à se renforcer à nouveau cet été, avec le départ de Kevin De Bruyne et d’autres susceptibles de partir. City a été lié à Florian Wirtz du Bayer Leverkusen et Morgan Gibbs-White de Nottingham Forest. Pour Maghnes d’Akliouche, ça pourrait aussi être compliqué puisque l’ambition du joueur est de rejoindre un club qui joue la Ligue des champions la saison prochaine.