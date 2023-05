Le terrible retour sur terre du FC Nantes !

La suite après cette publicité

La saison de tous les dangers. Celle aussi de nombreux espoirs. Vainqueur de l’OGC Nice en finale de Coupe de France l’année passé, le FC Nantes abordait l’exercice 2022-2023 avec une multitude d’enjeux. Qualifiés sur la scène européenne, les Canaris devaient, par ailleurs, gérer le nouveau format décidé par la LFP où quatre formations de Ligue 1 descendront, en juillet prochain, dans l’antichambre de l’élite du football français. Relégables à trois journées de la fin, les Nantais voient, malheureusement, le spectre d’une saison noire se rapprocher.

Un exercice 2022-2023 frustrant !

Tenu en échec (0-0) à Toulouse, ce dimanche, le FCN pointe à la dix-septième place de Ligue 1 avec 33 petites unités. Si les hommes de Pierre Aristouy, nommé sur le banc depuis le départ d’Antoine Kombouaré, n’ont plus leur destin entre leurs mains, le calendrier pourrait, malgré tout, les sauver sur le fil. Avec un petit point de retard sur l’AJ Auxerre, qui défiera le PSG, Toulouse et le RC Lens dans les prochaines semaines, les Canaris n’auront pas le droit à l’erreur face à Montpellier, Lille et Angers, d’ores et déjà condamné à la Ligue 2. Peu importe l’issue pour les pensionnaires de la Beaujoire, Nantes voit ses illusions s’effondrer en cette fin de saison.

À lire

TFC-Nantes : bagarre entre Franck Kita et Mogi Bayat

Symbole d’une saison virant au fiasco, une bagarre a même éclaté, ce dimanche, à la sortie de l’hôtel entre Franck Kita, fils du président Waldemar Kita, et le célèbre agent influent du FC Nantes Mogi Bayat. Une tension résumant les frustrations nantaises… Tenants du titre en Coupe de France, les coéquipiers de Ludovic Blas ont, à ce titre, essuyé une terrible désillusion face aux Toulousains le 29 avril dernier. Balayé (1-5) par les Violets au Stade de France, le club nantais ne réalisera pas le doublé, comme ses aînés en 2000 et 2001. Un nouvel échec dans une saison qui aura vu les Nantais sortir en 16es de finale de la Ligue Europa face à la Juventus, et ce malgré un parcours plutôt honorable (deuxième du groupe G derrière Fribourg). Éliminé sur la scène européenne, humilié aux portes du titre en Coupe de France, le FC Nantes a depuis remercié Antoine Kombouaré.

La suite après cette publicité

Le spectre de la descente se rapproche…

«Actuellement 17e en championnat, le FC Nantes et Antoine Kombouaré ont décidé d’un commun accord de mettre un terme au contrat qui les liait. Pierre Aristouy prend la tête de l’équipe première avec l’objectif d’assurer le maintien en Ligue 1. Il sera assisté d’Oswaldo Vizcarrondo. Le FC Nantes tient tout particulièrement à remercier Antoine Kombouaré. Véritable meneur d’hommes, le technicien est parvenu à maintenir le club en Ligue 1 au terme de la saison 2020-2021. Il a aussi été l’un des grands artisans de la magnifique saison réalisée la saison dernière avec une 9e place en championnat et une Coupe de France remportée», indiquait le communiqué nantais.

À la recherche d’un nouveau souffle avec Pierre Aristouy, les Canaris éprouvent pourtant les mêmes difficultés. Une nouvelle fois muet face au TFC, le FC Nantes inquiète dans l’état d’esprit affiché et le manque de réalisme offensif (11 buts inscrits sur les 12 derniers matchs de championnat). Dans le même temps, les Canaris font preuve d’une énorme fébrilité défensive (33 réalisations encaissées sur les 16 dernières rencontres toutes compétitions confondues). Des signaux angoissants avant d’entamer un sprint final décisif pour l’avenir du club. Des espoirs européens au rêve de doublé en Coupe de France en passant par le maintien en Ligue 1, Nantes pourrait finalement tout perdre en quelques semaines. Relégués en 2008-2009, dans un climat de décadence, les Canaris ont désormais trois semaines pour ne pas définitivement se brûler les ailes…