Lorient : les débuts discrets de Benjamin Mendy

Acquitté de toutes les plaintes déposées contre lui pour viol et agression sexuelle lors d’un second procès qui avait été délibéré le 14 juillet dernier par la Crown Court de Chester, Benjamin Mendy avait rejoint Lorient seulement cinq jours plus tard alors que personne ne s’y attendait. Une arrivée forcément surprenante et qui avait suscité curiosité mais également indignation chez de nombreux fans des Merlus. Comme le rapporte L’Equipe, ces supporters ne savent pas encore sur quel pied danser. Toujours d’après les révélations du quotidien, l’ancien défenseur gauche de Manchester City s’entraîne à l’écart du groupe pour le moment.

Interrogé sur la question de sa gestion ces derniers jours, Régis Le Bris avait d’ailleurs estimé son retour dans le groupe à six voire huit semaines, le temps de «bien poser les fondations» selon le tacticien breton. Selon nos confrères, actuellement à la troisième semaine du programme de préparation concocté par les préparateurs physiques de Lorient, l’ancien Monégasque est dans les temps et les choses avanceraient bien. Benjamin Mendy a donc encore besoin de temps, alors qu’il loge dans un hôtel lorientais où le FCL a l’habitude de réaliser certaines mises au vert. Sa communication est sous contrôle alors qu’il n’est pas autorisé à encore s’exprimer sur des questions judiciaires, mais également sur ses objectifs avec les pensionnaires du Moustoir pour la saison à venir. Pour le moment, le transfuge de l’OM travaille donc en silence et dans l’ombre, dans l’attente d’officiellement fouler à nouveau un terrain de football près de deux ans après son dernier match.