Real Madrid : Florentino Pérez perd patience !

Le Real Madrid traverse une forte zone de turbulence. Sur le terrain, la Casa Blanca est deuxième du classement de Liga avec déjà six points de retard sur le FC Barcelone. Un fossé qui s’est creusé après l’humiliation subie au Bernabéu face aux Blaugranas (0-4). Chargé de trouver l’équilibre parfait depuis l’arrivée de Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti n’arrive pas encore à trouver la bonne formule. Et depuis le début de la saison, plusieurs de ses stars se retrouvent au cœur des critiques.

Mbappé est régulièrement taclé par la presse madrilène en raison de ses performances insipides en numéro 9, Aurélien Tchouameni n’en finit plus de décevoir et serait désormais sur le marché, la disparition des radars d’Endrick n’est pas passée inaperçue, Arda Güler joue très peu et Jude Bellingham est totalement perdu depuis que l’arrivée de Mbappé a provoqué son repositionnement. Bref, rien ne va chez les champions d’Europe en titre. Et ça, Florentino Pérez ne l’accepte pas. Selon Relevo, le président de la Casa Blanca est très inquiet de ce qu’il voit sur le terrain et exige une amélioration urgente.

Pérez exige une amélioration immédiate

Il n’arrive pas à croire que l’équipe joue si mal alors qu’il estime avoir fait tout ce qu’il pouvait pour s’assurer que l’équipe s’améliore, le tout sans avoir vendu aucune star pour renflouer les caisses du club. Déçu, Pérez, qui s’inquiète déjà fortement pour Kylian Mbappé, a manifesté son mécontentement à plusieurs reprises durant des matches. Après la défaite à Lille (0-1), le boss madrilène s’est énervé en constatant le manque d’intensité de son équipe face à un adversaire nettement moins huppé. Il aurait fulminé davantage en apprenant le lendemain que ses joueurs auraient couru 11 kilomètres de moins que les Dogues. Enfin, à la mi-temps du choc de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund (le Real était mené 2-0 à la pause avant de l’emporter 5-2), Pérez a de nouveau poussé une gueulante dans la zone VIP.

D’après Relevo, plusieurs choses mettent le président merengue hors de lui : la faible résistance du bloc défensif, le faible niveau affiché par Eder Militão, voir Jude Bellingham en perdition dans l’entrejeu et loin de la surface de réparation adverse et voir que le staff n’utilise pas assez les joueurs qui montent en puissance. Concrètement, Pérez pense qu’Endrick et Arda Güler sont sous-utilisés. Le Turc n’a disputé que 292 minutes sur un maximum de 1350. De son côté, le Brésilien a encore moins joué avec 107 minutes jouées sur 1302 possibles. Au sein du club, il est difficile de comprendre le choix d’Ancelotti de les faire jouer si peu alors qu’ils montrent de bonnes choses pendant que des titulaires décevants restent en place. Carlo Ancelotti est plus que jamais sous pression.