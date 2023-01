L’entourage des Bleus cartonne Karim Benzema et le Real Madrid !

La suite après cette publicité

L’affaire du forfait de Karim Benzema lors de la dernière Coupe du monde n’a pas encore livré tous ses secrets. Après les révélations de Daniel Riolo, éditorialiste de la chaîne RMC Sport, l’entourage de l’équipe de France a décidé de répondre au média. Un nouvel épisode croustillant et plusieurs informations étonnantes sur celui qui a finalement décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Si la gestion de Didier Deschamps et les ego de certains cadres du groupe étaient clairement visés, l’encadrement des Tricolores se défend et les coupables sont désignés…

Les Bleus pointent la propre gestion de Benzema et du Real !

Revenant tout d’abord sur le 19 novembre dernier, date à laquelle le forfait de l’ancien attaquant de l’OL est officiellement prononcé, l’entourage des Bleus précise que tout le staff a fait le nécessaire pour préparer le départ du joueur, récemment élu Ballon d’Or. Ainsi, si Riolo évoquait un départ précipité par le médecin de l’équipe de France, le point de vue des Tricolores est bien différent. En plus d’avoir organisé et payé le vol du Madrilène - il était, à ce moment, interdit pour des vols privés de survoler l’Irak et/ou l’Ukraine de nuit - le personnel des Bleus, accompagné de l’assistante personnelle de KB9, aurait également laissé la possibilité au buteur français de rester au camp de base. Problème, Benzema souhaitait partir au plus vite.

RMC Sport précise malgré tout que l’attaquant aux 97 sélections (37 buts) aurait demandé à Mohamed Sanhadji, directeur de la sécurité des Bleus, de saluer ses coéquipiers et de transmettre, de sa part, son soutien. «On n’allait tout de même pas réveiller tous les joueurs à 5h du matin pour faire une haie d’honneur à Benzema», précise, à ce titre, un proche des Bleus ajoutant que l’avant-centre des Merengues avait également «oublié ses huit paires de crampons au Qatar et qu’il a fallu que son assistante demande à la FFF de les renvoyer par courrier, ce qui a été fait». Si les conditions du départ sont donc précisées par l’entourage de la sélection française, les contours de la blessure de KB9 sont également discutés.

Didier Deschamps soutenu, des fausses rumeurs balayées !

Dans cette optique, les Bleus assurent que le diagnostic posé par le médecin concernant Benzema était le bon, précisant aussi que c’est l’ancien Lyonnais qui a lui-même décidé d’accélérer ses courses le jour où il se blesse. En l’absence de dossier médical, normalement livré par le Real Madrid, et reconnaissant un réel flou autour de l’état de santé du joueur, l’entourage de l’équipe de France reconnait ainsi avoir globalement subi la situation et précise même que l’attaquant refuse dans un premier temps de s’entraîner, préférant «se gérer». Une situation inconfortable, questionnant l’ensemble de l’encadrement et contrastant largement avec le cas Varane, bien plus clair pour tous les acteurs présents au Qatar. Par ailleurs, l’entourage de l’équipe de France indique également que le Merengue a souvent rejeté la main tendue par le staff.

Que ce soit au moment de snober l’aide d’un membre de l’équipe médicale, le 12 novembre dernier, jour où Benzema rentre chez lui, à Lyon, pour présenter son Ballon d’or ou lorsque la star madrilène a décliné, par deux fois, la proposition de la FFF et de l’Elysée d’assister à la finale de ce Mondial. Frustré par la tournure médiatique de cette affaire, l’entourage des Bleus regrette ainsi, globalement, que le Français de 35 ans soit présenté comme la victime et que la gestion de Didier Deschamps soit régulièrement pointé du doigt. Dans ce sens, l’équipe de France rappelle aussi le discours positif tenu par l’ancien coach de l’OM.

«C’est une grande chance pour la France d’avoir Karim Benzema», aurait notamment lâché l’ancien milieu de terrain des Bleus devant le président de la FFF, la ministre des Sports et une cinquantaine de personnes. Balayant, enfin, une possible rivalité Pogba-Benzema, les proches de la sélection tricolore assurent que Didier Deschamps possède toutes les compétences nécessaires pour gérer les fortes personnalités d’un vestiaire. Avec cette large mise au point, l’entourage de l’équipe de France cherche, quoi qu’il en soit, à se défendre des nombreuses critiques émises au sujet de la gestion du cas Benzema. Oui mais voilà, comme dans tout feuilleton, chacun se fera sans doute son propre avis sur la question et cette affaire n’a pas cessé de faire réagir…