Memphis Depay commence à se mettre l’Atlético de Madrid dans la poche

Drôle de saison pour l’Atlético de Madrid. Les résultats en Liga sont particulièrement médiocres, à tel point que les Colchoneros sont, pour la première fois de l’ère Simeone à cette hauteur de la saison, en dehors des positions Ligue des Champions. Cinquièmes, les Colchoneros sont cependant qualifiés pour les quarts de finale de la plus belle des compétitions européennes, où ils défieront le Borussia Dortmund.

Au milieu de cet océan de bonheur, mais aussi de déception, il y a quelques joueurs qui surnagent, à l’image d’Antoine Griezmann. Et ces dernières semaines, il y a un autre homme qui se montre à la hauteur des évènements : Memphis Depay. Après une première partie de saison un peu anecdotique, le Néerlandais revient très bien ces dernières semaines.

Depay bientôt titulaire ?

Ce mois de mars a été particulièrement bon pour lui, avec ce gros match face au Betis en début de mois (2-1), puis ce but décisif face à l’Inter en huitième retour de Ligue des Champions, permettant aux siens d’aller en prolongation et de s’imposer aux tirs au but. Face au Barça, il avait joué 45 minutes et a été l’un des rares joueurs à avoir plus ou moins réussi à être au niveau. Comme l’explique AS ce lundi, tout ceci pourrait pousser Diego Simeone à revoir ses plans pour son attaque, et offrir la place de titulaire à l’ancien de l’OL au détriment d’Alvaro Morata.

Surtout, Depay, épargné par les blessures en ce moment, a l’avantage statistique : il marque un but toutes les 121 minutes en moyenne, contre une réalisation toutes les 133 minutes pour l’attaquant espagnol. Même s’il est vrai que, pour l’instant, Simeone préfère le travail collectif et défensif intense de Morata. « J’ai déjà joué 90 minutes à l’Atletico. Nous jouons avec deux attaquants. Neuf fois sur dix, les attaquants sont changés, puis d’autres attaquants arrivent. 90 minutes, c’est, je suppose, délicat. Mais mon corps peut le supporter. Mon objectif est de dépasser mon niveau d’avant et de prendre du plaisir à jouer au football. Rester proche de ce que je suis. Je suis quelqu’un de créatif. Je ne suis pas un attaquant qui se contente de rester dans la surface, d’attendre les ballons et de conclure. Je n’ai jamais été ce genre de joueur. Je suis devenu un attaquant, dans un rôle libre et créatif », a confié le Néerlandais ces derniers jours pendant le stage de sa sélection. La balle est dans le camp du Cholo.