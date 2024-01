PSG - Brest : Eric Roy est fier de son équipe

Ce dimanche soir, le PSG a finalement partagé les points face à une valeureuse équipe de Brest qui a clairement mérité d’arracher le nul en seconde période. Trop entreprenants lors du premier acte, les Bretons ont été punis et sont revenus aux bases pour égaliser lors du second acte. Une réaction qui a ravi Eric Roy, leur entraîneur, comme ce dernier l’a affirmé sur Prime Vidéo à l’issue de la rencontre : «je suis très fier d’entraîner cette équipe. Vous avez vu la première période. Il y avait des intentions mais on ouvre trop le jeu. On peut jouer comme en seconde période en restant plus structuré. On prend des buts quand on a le ballon, c’est dommage. Contre cette équipe-là, c’est souvent quand t’as le ballon que t’es en difficulté. Ils ont la volonté de proposer des choses quoiqu’il arrive. C’est le visage que je veux qu’ils aient donc c’est difficile de leur en vouloir. On croit qu’on va les tourner mais contre cette équipe, c’est toujours compliqué. Quand on a le ballon, il faut anticiper les pertes pour ne pas être en déséquilibre. Il a fallu faire quelques réglages à la mi-temps.»

Surprenant troisièmes de Ligue 1, les Bretons postulent clairement à une place en Ligue des Champions en fin de saison. En attendant, le technicien de 56 ans ne veut pas s’enflammer : «Calmer la hype ? On le fait depuis longtemps. Je leur demande souvent de calmer l’euphorie comme il ne fallait pas dramatiser lors des moments compliqués comme la saison passée. Il faut être modérateur dans les deux moments. Il ne faut les brider non plus. Ils ont voulu proposer des choses au Parc des Princes, je ne peux pas leur en vouloir et ils ont finalement pu aller chercher le nul. Le resto toutes les cinq victoires ? On est à la onzième, je dois un deuxième, ça me coûte des sous (rires). C’est un plaisir et c’est des challenges que l’on se fixe et on les lève petit à petit. C’est bien. On va essayer de garder les pieds avant d’affronter Nice, une équipe compliquée la semaine prochaine.»